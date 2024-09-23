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Deep State: Росія просунулася в Торецьку і біля шести населених пунктів

Ворог не припиняє наступ на сході.

За даними аналітиків Deep State, окупанти продовжують просування на східних напрямках. Зокрема, ворог просунувся в Торецьку.

Також росіяни просунулися біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара і Пречистівки. Про це йдеться в оновлених даних аналітиків станом на понеділок.

Росія просунулася в Торецьку і біля п'яти населених пунктів
Фото: Deep State
Росія просунулася в Торецьку і біля п'яти населених пунктів

Росія просунулася в Торецьку і біля п'яти населених пунктів
Фото: Deep State
Росія просунулася в Торецьку і біля п'яти населених пунктів
Росія просунулася в Торецьку і біля п'яти населених пунктів
Фото: Deep State
Росія просунулася в Торецьку і біля п'яти населених пунктів
Росія просунулася в Торецьку і біля п'яти населених пунктів
Фото: Deep State
Росія просунулася в Торецьку і біля п'яти населених пунктів
Фото: Deep State

Згадані населени пункти належать до різних напрямків, зокрема, Покровського, Торецького, Курахівського.

  • За даними Генерального штабу, минулого тижня кількість боїв зросла, а напрямком із найвищою кількістю атак ворога залишається Курахівський. 
  • Загалом ворог зосередив зусилля на Курахівському, Покровському, Куп'янському і Лиманському напрямках. 
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