Deep State: Росія просунулася в Торецьку і біля шести населених пунктів

Ворог не припиняє наступ на сході.

За даними аналітиків Deep State, окупанти продовжують просування на східних напрямках. Зокрема, ворог просунувся в Торецьку.

Також росіяни просунулися біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара і Пречистівки. Про це йдеться в оновлених даних аналітиків станом на понеділок.

Фото: Deep State Росія просунулася в Торецьку і біля п'яти населених пунктів

Фото: Deep State Росія просунулася в Торецьку і біля п'яти населених пунктів

Фото: Deep State Росія просунулася в Торецьку і біля п'яти населених пунктів

Фото: Deep State Росія просунулася в Торецьку і біля п'яти населених пунктів

Фото: Deep State

Згадані населени пункти належать до різних напрямків, зокрема, Покровського, Торецького, Курахівського.