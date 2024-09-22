Головне за неділю, 22 вересня: вибух у Тернополі, обстріл шахти на Донеччині

Бойові дії на Донеччині, ? бойових зіткнень, ворожі обстріли, невдалі випробування на російському космодромі Плесецьк. Яким запам’ятається 942-й день повномасштабної війни.

Увечері 22 вересня у Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, що у мікрорайоні "Промисловий", повідомило місцеве видання "20 хвилин".

За інформацією ДСНС, загорілася частина трансформатора на вулиці Лукіяновича. На місце події виїхали рятувальники.

Декілька вулиць обласного центру залишилися без світла.

Обстановка в районі села Піщане на Харківщині, що на південь від Куп'янська, продовжує погіршуватися.

Аналітики Deep State зазначають, що росіяни рухаються у бік дороги Борова-Куп'янськ Вузловий-Куп'янськ, яка є основним логістичним шляхом в тому районі.

Сили Оборони докладають зусиль, щоб зупинити ворога, зокрема постійно йде робота з допомогою дронів.

Наразі окупанти штурмують наявними силами, які мають вичерпатися. Однак якщо ворог підтягне резерви, то це дозволить їм розвинути успіх і загрожує обриву логістики, що стане дуже поганим наслідком для українських підрозділів. У Deep State зауважили, що противник вже давно активно працює FPV-дронами по дорогах і авіацією по переправах та знищує населені пункти.

Дві працівниці шахти в Донецькій області були знайдені загиблими на території підприємства в результаті обстрілу і виникнення пожежі за останню добу, ще одну було госпіталізовано.

"Через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню. Пожежу ліквідовано. У результаті обстеження будівель знайдено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доправлено в лікарню", - йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

Населений пункт, де сталася трагедія, не уточнюється.

У Росії вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сатана" чи навіть "Сармат", повідомляє видання Defense Express з посиланням на супутникові знімки OSINT-аналітиків.

За інформацією видання, вранці 22 вересня у відкритому доступі з’явилась інформація, яка дозволяє говорити, що у росіян вибухнула ракета РС-28 або ж навіть "Сармат", водночас не через успішний удар Сил оборони України по арсеналу ГРАУ та базі боєприпасів, куди звозили снаряди з КНДР у Тверській області та Краснодарському краї.

Супутниковий знімок російського космодрому "Плесецьк" ілюструє результат невдалого випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети, ймовірно, у проміжку з 20 по 22 вересня 2024 року. На місці стартового майданчика залишився тільки кратер.

"Сам по собі вибух міжконтинентальної ракети при випробувальному старті – це катастрофа, яка може відбуватись буквально раз у півсторіччя. Бо попередній аналогічний епізод, який тут можна пригадати – це вибух аж у жовтні 1960 року на космодромі "Байконур" при першому випробувальному старті міжконтинентальної балістичної ракети Р-16", — пишуть у виданні.

Можемо припустити, що у випадку з кратером на місці старту "Сармата" росіяни навряд чи стануть офіційно визнавати сам факт катастрофи, не кажучи вже про офіційне оприлюднення результатів інциденту.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ відкинув причетність своєї країни до масових вибухів пейджерів у Лівані.

В інтерв'ю Sky News Герцоґ заявив, що він "беззастережно відкидає будь-який зв'язок із тим чи іншим джерелом операції", і зауважив, що "Хезболла" має "багато ворогів".

"Хезболла має багато ворогів, останнім часом їх досить багато. "Хезболла" душить Ліван, руйнує Ліван, сіє хаос у Лівані знову і знову. Ми тут просто для того, щоби захищати себе. Це все, що ми робимо", - сказав глава Ізраїлю.

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