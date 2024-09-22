Міндовкілля: на Десні ситуація стабілізується, на Сеймі - повторне забруднення води

Переміщення забруднення у Київській області не фіксують.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів оприлюднило актуальну інформація про ситуацію на річках Сейм та Десна.

За даними відомства, на Десні спостерігають стабілізацію ситуації. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні є осад темного кольору, при цьому неприємний запах та мор риби не фіксують. У річці з’являються живі водні біоресурси.

Переміщення забруднення у Київській області теж не фіксують.

Водночас повторне забруднення продовжує рухатися по руслу річки Сейм.

Покращення фіксують у с. Чумакове - прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями - сіруватий. А ось у пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази. Розчинений кисень відсутній.

"У пункті м. Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю - до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - додали у Міндовкілля.

Далі по течії показники якості води за добу не змінилися, зазначили у міністерстві.