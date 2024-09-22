Міндовкілля: на Десні ситуація стабілізується, на Сеймі - повторне забруднення води

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів оприлюднило актуальну інформація про ситуацію на річках Сейм та Десна.
За даними відомства, на Десні спостерігають стабілізацію ситуації. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні є осад темного кольору, при цьому неприємний запах та мор риби не фіксують. У річці з’являються живі водні біоресурси.
Переміщення забруднення у Київській області теж не фіксують.
Водночас повторне забруднення продовжує рухатися по руслу річки Сейм.
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Покращення фіксують у с. Чумакове - прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями - сіруватий. А ось у пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази. Розчинений кисень відсутній.
"У пункті м. Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю - до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - додали у Міндовкілля.
Далі по течії показники якості води за добу не змінилися, зазначили у міністерстві.