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Міндовкілля: на Десні ситуація стабілізується, на Сеймі - повторне забруднення води

Переміщення забруднення у Київській області не фіксують.

Міндовкілля: на Десні ситуація стабілізується, на Сеймі - повторне забруднення води
Берег Десни в Літках
Фото: Леся Падалка

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів оприлюднило актуальну інформація про ситуацію на річках Сейм та Десна.

За даними відомства, на Десні спостерігають стабілізацію ситуації. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні є осад темного кольору, при цьому неприємний запах та мор риби не фіксують. У річці з’являються живі водні біоресурси. 

Переміщення забруднення у Київській області теж не фіксують.

Водночас повторне забруднення продовжує рухатися по руслу річки Сейм.

Покращення фіксують у с. Чумакове - прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями - сіруватий. А ось у пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази. Розчинений кисень відсутній.

"У пункті м. Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю - до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - додали у Міндовкілля.

Далі по течії показники якості води за добу не змінилися, зазначили у міністерстві.

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