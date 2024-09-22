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Deep State: на Куп’янському напрямку погіршується ситуація в районі Піщаного

Росія просуваються у бік автошляху Борова-Куп'янськ Вузловий-Куп'янськ, який є основним логістичним маршрутом.

Deep State: на Куп’янському напрямку погіршується ситуація в районі Піщаного
мапа частини території Харківщини
Фото: Deep State

Обстановка в районі села Піщане на Харківщині, що на південь від Куп'янська, продовжує погіршуватися.

Аналітики Deep State зазначають, що росіяни рухають у бік дороги Борова-Куп'янськ Вузловий-Куп'янськ, яка є основним логістичним шляхом в тому районі. 

"На початку окупації Піщаного кацапи спочатку продовжили атакувати в сторону Колісниківки, а потім північніше, виходячи на висоту. Але зустрівши опір, вони почали шукати інший вектор руху та знайшли слабке місце в низині в сторону н.п. Кругляківка, де і мали останні успіхи", - йдеться у повідомленні Deep State.

Наразі Сили Оборони докладають зусиль, щоб зупинити ворога, зокрема, постійно йде робота з допомогою дронів. 

Наразі окупанти штурмують наявними силами, які мають вичерпатися. Однак якщо ворог підтягне резерви, то це дозволить їм розвинути успіх і загрожує обриву логістики, що стане дуже поганим наслідком для українських підрозділів. У Deep State зауважили, що противник вже давно активно працює FPV-дронами по дорогах і авіацією по переправах та знищує населені пункти.

  • Генштаб ЗСУ 22 вересня повідомив, що на Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій в районах Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. П’ять атак противника ще тривають. Загалом на напрямку зафіксовано десять боєзіткнень. У райони Куп’янська, Куп’янська-Вузлового та Першотравневого окупанти скинули загалом дев’ять авіабомб.
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