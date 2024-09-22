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​Із Глухова на Сумщині евакуювали майже третину населення

70% із них - діти. 

​Із Глухова на Сумщині евакуювали майже третину населення
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

З міста Глухів Шосткинського району Сумської області вже евакуйовано 10 тисяч мешканців, тобто майже третину населення, зокрема майже 70% дітей.

Про це повідомила Сумська ОВА.

"Особливу увагу ми звертаємо на евакуацію дітей. І з моменту проголошення евакуаційних дій, майже 70% дітей уже евакуйовано", - зазначила голова Глухівської громади Надія Вайло.

За її словами, евакуація здійснюється згідно з розпорядженням голови Сумської ОВА Володимира Артюха. 

"Я вважаю, що ця евакуація сьогодні справді актуальна. Тому що наше місто розташоване в прикордонній зоні, і ми всі відчуваємо, що збільшилася кількість обстрілів. Ми не знаємо, як надалі розвиватиметься ситуація, тому для того, щоб убезпечити людей, особливо дітей, сьогодні і проводяться евакуаційні заходи", - розповіла Вайло.

  • Рішення про евакуацію міста Глухів, селищ Есмань і Свеса Шосткинського району, сіл Манухівка та Іванівка Конотопського району Сумської області було ухвалено на засіданні Ради оборони 5 вересня. Глухів розташований за 8 км від кордону з РФ.
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