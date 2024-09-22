​Із Глухова на Сумщині евакуювали майже третину населення

З міста Глухів Шосткинського району Сумської області вже евакуйовано 10 тисяч мешканців, тобто майже третину населення, зокрема майже 70% дітей.

Про це повідомила Сумська ОВА.

"Особливу увагу ми звертаємо на евакуацію дітей. І з моменту проголошення евакуаційних дій, майже 70% дітей уже евакуйовано", - зазначила голова Глухівської громади Надія Вайло.

За її словами, евакуація здійснюється згідно з розпорядженням голови Сумської ОВА Володимира Артюха.

"Я вважаю, що ця евакуація сьогодні справді актуальна. Тому що наше місто розташоване в прикордонній зоні, і ми всі відчуваємо, що збільшилася кількість обстрілів. Ми не знаємо, як надалі розвиватиметься ситуація, тому для того, щоб убезпечити людей, особливо дітей, сьогодні і проводяться евакуаційні заходи", - розповіла Вайло.