Протягом дня росіяни здійснили 81 обстріл прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 81 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 175 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.

Миропільська громада: здійснено атаку FPV дроном (1 вибух).

Білопільська громада: відбулись скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів), артилерійський обстріл (3 вибухи), атака FPV дроном (1 вибух).

Есманьська громада: 22 міни скинули росіяни на територію громади. Також завдано атаку FPV дроном (1 вибух). Хотінська громада: завдано атаку FPV дронами (3 вибухи).

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (38 вибухів), артилерії (6 вибухів), РСЗВ (18 вибухів), скинув ВОГ з БпЛА (15 вибухів). Також здійснено атаку FPV дронами (10 вибухів) та ударним БпЛА (1 вибух).

Великописарівська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи), атаку FPV дронами (2 вибухи).

Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).

Шалигинська громада: відбулися пуски КАБ (3 вибухи), атака FPV дроном (1 вибух).

Новослобідська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (4 вибухи).

Середино-Будська громада: ворог вдарив з артилерії (2 вибухи), атакував FPV дронами (6 вибухів).

Річківська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи).

Буринська громада: здійснено скидання 2 ВОГ з БпЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (9 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).

Сумська громада: зафіксовано пуск КАБ (6 вибухів).

Тростянецька громада: завдано удару FPV дронами (3 вибухи).

Глухівська громада: здійснено атаку FPV дронами (2 вибухи).