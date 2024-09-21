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Протягом дня росіяни здійснили 81 обстріл прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Тростянецька, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 81 обстріл прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Протягом дня росіяни здійснили 81 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 175 вибухів, повідомляє Сумська ОВА. 

Миропільська громада: здійснено атаку FPV дроном (1 вибух).

Білопільська громада: відбулись скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів), артилерійський обстріл (3 вибухи), атака FPV дроном (1 вибух).

Есманьська громада: 22 міни скинули росіяни на територію громади. Також завдано атаку FPV дроном (1 вибух). Хотінська громада: завдано атаку FPV дронами (3 вибухи).

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (38 вибухів), артилерії (6 вибухів), РСЗВ (18 вибухів), скинув ВОГ з БпЛА (15 вибухів). Також здійснено атаку FPV дронами (10 вибухів) та ударним БпЛА (1 вибух).

Великописарівська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи), атаку FPV дронами (2 вибухи).

Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).

Шалигинська громада: відбулися пуски КАБ (3 вибухи), атака FPV дроном (1 вибух).

Новослобідська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (4 вибухи).

Середино-Будська громада: ворог вдарив з артилерії (2 вибухи), атакував FPV дронами (6 вибухів).

Річківська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи).

Буринська громада: здійснено скидання 2 ВОГ з БпЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (9 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).

Сумська громада: зафіксовано пуск КАБ (6 вибухів).

Тростянецька громада: завдано удару FPV дронами (3 вибухи).

Глухівська громада: здійснено атаку FPV дронами (2 вибухи).

  • Сьогодні вночі та вранці російська армія 17 разів обстріляла прикордоння Сумської області. Через ворожі атаки загинула людина.
  • Вдень здійснив авіаційний удар по Сумах, застосувавши керовані авіаційні бомби. Є поранений.
  • Ворог вдарив сьогодні по медзакладу на Сумщині. Рятувальники загасили пожежу.
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