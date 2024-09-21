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Армія з самого ранку обстрілює Нікопольський район, зафіксовано 20 атак

Пошкоджені комунальне підприємство, АЗС, 8 приватних будинків, 3 господарські споруди й стільки ж гаражів.

Армія з самого ранку обстрілює Нікопольський район, зафіксовано 20 атак
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Російська армія сьогодні з ранку обстрілює Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зафіксовано майже 20 атак – артилерією та дронами. 

Під обстрілами опинилися райцентр, Червоногригорівська, Мирівська, Покровська та Марганецька громади.

Пошкоджені комунальне підприємство, АЗС, 8 приватних будинків, 3 господарські споруди й стільки ж гаражів. Понівечені авто, ЛЕП та газогони. 

Жертв серед цивільного населення немає.

“Продовжується ліквідація наслідків нічної атаки по Кривому Рогу. За уточненими даними, в місті пошкоджені 14 багатоповерхівок і понад півсотні приватних будинків”, ‒ додав очільник ОВА.

17-річного постраждалого перевели на амбулаторне лікування. Ще двоє поранених – досі в лікарні.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

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