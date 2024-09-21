Російська армія сьогодні з ранку обстрілює Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Зафіксовано майже 20 атак – артилерією та дронами.
Під обстрілами опинилися райцентр, Червоногригорівська, Мирівська, Покровська та Марганецька громади.
Пошкоджені комунальне підприємство, АЗС, 8 приватних будинків, 3 господарські споруди й стільки ж гаражів. Понівечені авто, ЛЕП та газогони.
Жертв серед цивільного населення немає.
“Продовжується ліквідація наслідків нічної атаки по Кривому Рогу. За уточненими даними, в місті пошкоджені 14 багатоповерхівок і понад півсотні приватних будинків”, ‒ додав очільник ОВА.
17-річного постраждалого перевели на амбулаторне лікування. Ще двоє поранених – досі в лікарні.