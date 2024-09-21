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На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк

В Олександра Никитюка залишилась дружина та двоє синів.

На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
Загиблий Олександр Никитюк
Фото: Володимирська міська рада

На Донеччині в районі міста Допропілля, унаслідок ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк. Він був радником колишнього Головнокомандувача ЗСУ, а зараз посла у Великій Британії Валерія Залужного.

Про це повідомили у Володимирській міській раді, а також написав у фейсбуці Залужний. 

"Сьогодні від ворожої ракети загинув полковник Збройних Сил України НИКИТЮК ОЛЕКСАНДР Євгенович . Спочивай з миром. Дякую що був у моєму житті. Завжди", – написав Валерій Залужний. 

Олександр Нинитюк розпочав кар’єру у правоохоронних органах володимирського відділу внутрішніх справ ще у 1991 році.

Працював на різних посадах у карному розшуці, а з березня 2005 року призначений начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом шести років. Далі працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області, після чого став заступником начальника міліції Херсонської області. 

Після повномасштабного вторгнення був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, служив на керівній посаді у Військовій службі правопорядку.

В Олександра Никитюка залишилась дружина та двоє синів.

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