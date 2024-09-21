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Сибіга: Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики

Йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

Сибіга: Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики
Глава МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про те, що, за даними розвідки, Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики.

"За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики", – написав глава української дипломатії у телеграмі. 

Сибіга зазначив, що ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Всю інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Також поінформували МАГАТЕ.

"Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула Миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста", – написав міністр. 

Він також закликав всі відповідні організації забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах.

"Вдячні МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України. Просимо Агенцію, країни-партнери та інші організації якнайшвидше реалізувати домовленості. Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах", – резюмував  він.

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