Через російські обстріли на Донеччні зафіксували 140 руйнувань

Війська РФ здійснили 2 908 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Внаслідок російських обстрілів за останню добу виявили 17 поранених, також зафіксовано 140 руйнувань.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Костянтинівку росіяни обстріляли артилерією та дроном, там поранено п'ятьох цивільних осіб. На Дружківку ворог скинув авіабомбу ФАБ-250 із модулем УМПК, травмовані двоє мешканців.

По Мирнограду окупанти вдарили дроном і артилерією — є поранений. Ще по одному пораненому — у Селидовому і Торецьку.

Андріївку атакували бомбою ФАБ-250 із модулем УМПК і РСЗВ "Смерч" — троє людей дістали травм. Унаслідок артобстрілу Богоявленки поранено двох цивільних осіб. Ще двоє постраждалих — у Новоукраїнці.

Загалом, війська РФ здійснили 2 908 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.