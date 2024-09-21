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В Україні викрили "фабрику фейків", яку курує адміністрація Путіна

Вони поширювали фейки у багатьох країнах, щоб змінювати політичну позицію.

В Україні викрили "фабрику фейків", яку курує адміністрація Путіна
Фото: dnipro.tv

Цього тижня в Україні викрили російську "фабрику фейків", якою курує заступник глави адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

Про це повідомив на брифінгу радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко.

За його словами, Кирієнко особисто курує пропагандитсською машиною під назвою "Операція И". 

"Саме ця пропагандистська машина стоїть за великою кілікістю вкидів проти України як на території самої Росії, так і... на території третіх країн, які під впливом цих фейків можуть змінювати політичну позицію", – підкреслив Лещенко.

Він додав, що викриття цієї пропагандистської машини свідчить про те, що все, що продукує РФ, є неправдою. 

"Це брехня, для тього, щоб посяти в світі недовіру до України та зменшити підтримку України", – додав Лещенко. 

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