Росія атакувала енергооб'єкти у п'ятьох областях, є поранені

Знеструмлення були у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Впродовж минулої доби армія РФ атакувала енергооб'єкти в п'яти областях України, зокреема у Дніпропетровській області поранення дістав працівник обленерго.

Про це повідомляє Міненергетики України.

Знеструмлення були у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

На Дніпропетровщині під час огляду підстанції було виявлене пошкодження обладнання внаслідок атаки безпілотників. Під час повторної атаки дронів дістав осколкове поранення черговий електромонтер з електробезпеки. Його госпіталізували.

На Донеччині внаслідок обстрілу були пошкоджені повітряні лінії, знеструмлювалась підстанція. Живлення відновлено.

На Харківщині знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

На Полтавщині під час повітряної тривоги вимикалась високовольтна повітряна лінія, знеструмлювалася підстанція. Живлення відновлене.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 14 857 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 528 населених пунктів.