У ніч на 21 вересня безпілотники атакували склад з боєприпасами у Тихорецькому районі Краснодарського краю РФ. Там оголосили евакуацію.

Атаку дронів на склад боєприпасів у Тихорецькому районі підтвердив голова Краснодарського краю.

За його словами, два безпілотники начебто ліквідували ППО і РЕБ, але через падіння уламків одного з них виникла пожежа і почалася детонація.

Наразі із селища проводиться тимчасова евакуація мешканців до найближчих населених пунктів. Постраждалих серед мешканців району немає.

За інформацією Astra, удар здійснено по складу з боєприпасами в селищі Кам'яний Тихорецького району.

У свою чергу міноборони РФ заявило про начебто знищення 101 БПЛА цієї ночі.

З них 53 у Брянській області, 18 – у Краснодарському краї, 5 – над територією Калузької області, по три БПЛА над територіями Тверської та Білгородської областей, по 1 безпілотнику над територіями Смоленської, Курської області та анексованого Криму, 16 над акваторією Азовського моря.