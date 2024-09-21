На Херсонщині через російські обстріли 2 людини загинули, ще 7 — дістали поранення

За минулу добу російська армія вбила двох цивільних на Херсонщині, ще семеро зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дудчани, Олександрівка, Садове, Станіслав, Микільське, Новокаїри, Дніпровське, Розлив, Одрадокам'янка, Томина Балка, Новоберислав, Нововоронцовка, Козацьке, Кізомис, Дар'ївка, Іванівка, Інженерне, Приозерне, Понятівка, Токарівка, Львове, Томарине та місто Херсон.

"російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 23 приватних будинки. Також окупанти пошкодили автобус, сільгосптехніку та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 — дістали поранення.