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Росіяни поранили двох мирних мешканців Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів області.

Росіяни поранили двох мирних мешканців Сумщини
Росіяни поранили двох мирних мешканців Сумщини (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 20 вересня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 175 вибухів.

Зокрема, у Миколаївській громаді внаслідок атаки “Шахедами” поранення отримала одна цивільна особа. 

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Глухівську громаду росіяни атакували дронами та КАБами, цивільна особа отримала поранення. 

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, мінометів та дронами, а по Дружбівській - FPV-дроном.

Хотінську громаду окупанти атакували артилерією, КАБами, мінометами та дронами.

По Білопільській громаді армія РФ била КАБами, артилерією та РСЗВ.

Великописарівську та Середино-Будську громади російські військові атакували дронами, мінометами та артилерією.

По Миропільській громаді загарбники били дронами та артилерією, а по Шалигинській - дронами та мінометами.

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