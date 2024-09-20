Росіяни поранили двох мирних мешканців Сумщини

Сьогодні, 20 вересня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 175 вибухів.

Зокрема, у Миколаївській громаді внаслідок атаки “Шахедами” поранення отримала одна цивільна особа.

Глухівську громаду росіяни атакували дронами та КАБами, цивільна особа отримала поранення.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, мінометів та дронами, а по Дружбівській - FPV-дроном.

Хотінську громаду окупанти атакували артилерією, КАБами, мінометами та дронами.

По Білопільській громаді армія РФ била КАБами, артилерією та РСЗВ.

Великописарівську та Середино-Будську громади російські військові атакували дронами, мінометами та артилерією.

По Миропільській громаді загарбники били дронами та артилерією, а по Шалигинській - дронами та мінометами.