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В МАГАТЕ заявили про проліт ворожих дронів біля Південноукраїнської АЕС

Російські БпЛА італи біля АЕС впродовж трьох ночей.

В МАГАТЕ заявили про проліт ворожих дронів біля Південноукраїнської АЕС
Південноукраїнська АЕС
Фото: nabu.gov.ua

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) фіксували проліт російських дронів лише за кілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС протягом трьох ночей.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

"Протягом минулого тижня тричі вночі на відстані від 1,5 до 6 км від станції пролітали кілька безпілотників. Про пошкодження станції або будь-які жертви не повідомлялося", — ідеться в повідомленні.

В агенстві зазначили, що команда МАГАТЕ вимушена була ховатися в укриття протягом двох ночей, зокрема, ввечері 18 вересня. Представники МАГАТЕ чули також постріли.

  • МАГАТЕ закликало Росію негайно деокупувати ЗАЕС. Під час своєї 68-ї сесії МАГАТЕ 65 голосами схвалила резолюцію «Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні». Співавторами документа виступили 52 країни-члени агентства. 
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