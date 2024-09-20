Армія РФ обстріляла Констянтинівку на Донеччині, є потраждалі

У п'ятницю, 20 вересня, російська армія обстріляла з артилерії місто Костянтинівка Донецької області.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

Внаслідок влучання поранень зазнали п’ятеро місцевих жителів – чотири жінки віком від 60 до 88 років та 57-річний чоловік. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми й осколкові поранення.

Пошкоджень зазнали фасади багатоквартирних будинків, торговельні павільйони, газопровід, магазин, адмінбудівлю, гараж, а також лінію електромережі й газопровід.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).