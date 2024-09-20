На Харківщині рятувальники третю добу гасять масштабну лісову пожежу

Рятувальники трьох областей гасять велику лісову пожежу на території одного з лісових господарств Харківщини. Вогонь охопив близько 1 170 гектарів.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Третю добу вогнеборці гасять велику лісову пожежу на території одного з лісових господарств Харківщини. Станом на 12:00 вогнем охоплено площу близько 1 170 га. Горить суха хвойна підстилка", — ідеться у дописі.

Рятувальники вживають всіх заходів, щоб вогонь не розповсюдився на верхівки дерев. Загроза населеним пунктам відсутня.

"До пожежогасіння залучені 33 одиниці техніки та 124 рятувальників Харківського, Луганського та Полтавського гарнізонів ДСНС, у тому числі 2 піротехнічні розрахунки ДСНС, а також підрозділи місцевої пожежної охорони селища Андріївка, пожежний потяг, 18 одиниць техніки та 36 працівників лісового господарства", — інформують в ДСНС.