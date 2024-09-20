Росіяни вдарили "Іскандером" по припортовій інфраструктурі Одеси, четверо людей поранені

Також внаслідок обстрілу пошкоджень зазнало цивільне судно.

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20 вересня російська армія атакувала припортову інфраструктуру Одеси. Поранень зазнали четверо цивільних, пошкоджено цивільне судно під прапором Антігуа.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа", — зазначає Кіпер.

Через ракетний обстріл четверо цивільних зазнали поранень. Їм надається вся необхідна допомога.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.