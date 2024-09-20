Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили "Іскандером" по припортовій інфраструктурі Одеси, четверо людей поранені

Також внаслідок обстрілу пошкоджень зазнало цивільне судно.

Росіяни вдарили "Іскандером" по припортовій інфраструктурі Одеси, четверо людей поранені
Фото: АрміяІнформ

20 вересня російська армія атакувала припортову інфраструктуру Одеси. Поранень зазнали четверо цивільних, пошкоджено цивільне судно під прапором Антігуа.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа", — зазначає Кіпер. 

Через ракетний обстріл четверо цивільних зазнали поранень. Їм надається вся необхідна допомога. 

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies