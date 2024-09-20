Росіяни вдарили "Іскандером" по припортовій інфраструктурі Одеси, четверо людей поранені

20 вересня російська армія атакувала припортову інфраструктуру Одеси. Поранень зазнали четверо цивільних, пошкоджено цивільне судно під прапором Антігуа.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа", — зазначає Кіпер.
Через ракетний обстріл четверо цивільних зазнали поранень. Їм надається вся необхідна допомога.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
- Увечері 14 вересня росіяни атакували Одесу двома "Іскандерами", оснащених касетною бойовою частиною.