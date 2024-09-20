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Росіяни атакували Херсонську область, є загиблі та поранені

Ворог також обстріляв Херсон. Внаслідок атаки одна людина постраждала, ще одна — загинула.

Росіяни атакували Херсонську область, є загиблі та поранені
Фото: Херсонська ОВА

Від ранку 20 вересня росіяни били з артилерії по населених пунктах Херсонської області. Під обстрілами опинилися Томина Балка, Благовіщенське та Кіндійка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

У Томиній Балці ворог обстріляв житлову забудову, внаслідок чого пошкоджено щонайменше три оселі. У селі Благовіщенське через ворожу атаку постраждав 35-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. У нього – вибухова травма і контузія. 

До лікарні також звернувся 70-річний чоловік, який дістав вибухову травму та уламкове поранення ока. 

У Кіндійці ворог скинув вибухівку з російського дрона на двох цивільних, які перебували на вулиці. 

Чоловіки, 62 та 64 років, дістали вибухові травми і уламкові поранення ніг. Обох потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

У Херсоні російські військові атакували з дрона автомобіль. Внаслідок скидання вибухівки 60-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення голови, тулуба, руки та ноги.

Внаслідок ворожої атаки травми, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік, який в момент обстрілу перебував на вулиці. 

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