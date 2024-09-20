Росіяни атакували Херсонську область, є загиблі та поранені

Від ранку 20 вересня росіяни били з артилерії по населених пунктах Херсонської області. Під обстрілами опинилися Томина Балка, Благовіщенське та Кіндійка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
У Томиній Балці ворог обстріляв житлову забудову, внаслідок чого пошкоджено щонайменше три оселі. У селі Благовіщенське через ворожу атаку постраждав 35-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. У нього – вибухова травма і контузія.
До лікарні також звернувся 70-річний чоловік, який дістав вибухову травму та уламкове поранення ока.
У Кіндійці ворог скинув вибухівку з російського дрона на двох цивільних, які перебували на вулиці.
Чоловіки, 62 та 64 років, дістали вибухові травми і уламкові поранення ніг. Обох потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.
У Херсоні російські військові атакували з дрона автомобіль. Внаслідок скидання вибухівки 60-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення голови, тулуба, руки та ноги.
Внаслідок ворожої атаки травми, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік, який в момент обстрілу перебував на вулиці.
- Унаслідок російських ударів по Херсонській області минулої доби поранено п'ятьох людей.