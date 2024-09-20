Вночі та зранку росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Білопільська громада: здійснено з літака пуски КАБ (5 вибухів).
Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), артилерії (5 вибухів), скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).
Свеська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
Краснопільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи), скидання 1 ВОГ з БПЛА (1 вибух).
Дружбівська громада: був обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
Есманьська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV дронів (7 вибухів).
Шалигинська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
Глухівська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).
Хотінська громада: 2 міни та 2 КАБ скинули росіяни на територію громади.
Миколаївська громада: здійснено з літака пуск КАБ (1 вибух).
Зазначимо, вночі Сили ППО збили 61 російський безпілотник із 70 і керовану авіаційну ракету. Протиповітряна оборона працювала в 13 областях.