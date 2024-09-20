У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі та зранку росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Білопільська громада: здійснено з літака пуски КАБ (5 вибухів).

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), артилерії (5 вибухів), скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Свеська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).

Краснопільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи), скидання 1 ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Дружбівська громада: був обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).

Есманьська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV дронів (7 вибухів).

Шалигинська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Глухівська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).

Хотінська громада: 2 міни та 2 КАБ скинули росіяни на територію громади.

Миколаївська громада: здійснено з літака пуск КАБ (1 вибух).

Зазначимо, вночі Сили ППО збили 61 російський безпілотник із 70 і керовану авіаційну ракету. Протиповітряна оборона працювала в 13 областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies