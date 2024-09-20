Вночі та зранку росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння Сумщини

Зазначимо, вночі Сили ППО збили 61 російський безпілотник із 70 і керовану авіаційну ракету. Протиповітряна оборона працювала в 13 областях.

Хотінська громада: 2 міни та 2 КАБ скинули росіяни на територію громади.

Дружбівська громада: був обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).

Краснопільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи), скидання 1 ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), артилерії (5 вибухів), скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Вночі та зранку росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

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