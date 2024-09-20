Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У Запоріжжі затримали агента воєнної розвідки Росії, який шпигував за українськими військами, що залучені до бойових дій на південному фронті.

Про це повідомляє Служба безпеки.

Найбільше ворога цікавили геолокації командних пунктів, складів з боєприпасами та укріпрайонів Сил оборони на Запорізькому напрямку. Також росіяни хотіли дізнатися про основні маршрути руху, орієнтовну кількість та найменування бойової техніки ЗСУ, яка прямує на передову.

Для отримання розвідданих окупанти завербували 22-річного демобілізованого строковика. У поле зору воєнної розвідки РФ молодик потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово захопленій території Запорізької області та співпрацюють з російською спецслужбою.

Фото: СБУ

Завданням ГРУ зрадник обходив місто і приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ та мостів, якими вони рухаються у напрямку передової.

Ворог планував використати цю інформацію для підготовки ударів по Силах оборони з використанням керованих авіабомб, дронів-камікадзе та важкої артилерії.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.