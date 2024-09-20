Сили ППО збили 61 російський безпілотник із 70 і керовану авіаційну ракету

Уночі Сили протиповітряної оборони збили 61 російський ударний безпілотник та одну керовану авіаційну ракету.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу, Дніпропетровщину – керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 70-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони. В результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Дев’ять ворожих безпілотників було локаційно втрачено в кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.