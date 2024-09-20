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Сили ППО збили 61 російський безпілотник із 70 і керовану авіаційну ракету

Протиповітряна оборона працювала в 13 областях.

Сили ППО збили 61 російський безпілотник із 70 і керовану авіаційну ракету
Українські військові
Фото: Генштаб

Уночі Сили протиповітряної оборони збили 61 російський ударний безпілотник та одну керовану авіаційну ракету.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. 

Окупанти атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу, Дніпропетровщину – керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 70-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони. В результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Дев’ять ворожих безпілотників було локаційно втрачено в кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). 

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

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