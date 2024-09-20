Сили оборони ліквідували 1340 російських окупантів за добу

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1340 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 639 480 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 639480 (+1340) осіб
- танків ‒ 8725 (+20)
- бойових броньованих машин ‒ 17132 (+39)
- артилерійських систем – 18212 (+35)
- РСЗВ – 1189 (+0)
- засоби ППО ‒ 949 (+2)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15469 (+52)
- крилаті ракети ‒ 2593 (+1)
- кораблі /катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 24898 (+59)
- спеціальна техніка ‒ 3115 (+6)
Дані уточнюються.