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Сили оборони ліквідували 1340 російських окупантів за добу

Росія вже втратила в Україні 639 480 військових. 

Сили оборони ліквідували 1340 російських окупантів за добу
Архівне фото
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1340 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 639 480 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 639480 (+1340) осіб 
  • танків ‒ 8725 (+20)
  • бойових броньованих машин ‒ 17132 (+39)
  • артилерійських систем – 18212 (+35)
  • РСЗВ – 1189 (+0)
  • засоби ППО ‒ 949 (+2)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15469 (+52) 
  • крилаті ракети ‒ 2593 (+1) 
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 24898 (+59)
  • спеціальна техніка ‒ 3115 (+6)

Дані уточнюються. 

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