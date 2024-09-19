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МЗС відреагувало на пропозиції щодо статусу Криму

Ймовірно, йдеться про заяву очільника МСЗ Польщі Сікорського.

МЗС відреагувало на пропозиції щодо статусу Криму
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України підкреслює, що Крим – це Україна, і жодних компромісів бути не може.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

У МЗС також назвали неприйнятними пропозиції на тему майбутнього статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

“Крим – це центр ваги європейської архітектури безпеки. Її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом”, - йдеться у заяві.

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МЗС наголосило, що Україна очікує подальшої рішучої підтримки партнерів, щоби примусити Росію повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту ООН, вивести свої війська та озброєння з усієї території України та відновити її територіальну цілісність. Також РФ слід притягнути до відповідальності за її агресію проти України та за всі скоєні злочини.

“Усі зусилля мають бути спрямовані на те, щоби швидше досягти цих цілей, а не задовольняти в той чи інший спосіб апетити Кремля за рахунок інтересів України та міжнародного права”, - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.

Раніше стало відомо, що на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився щодо майбутнього окупованого Росією Криму.

"Крим символічно важливий для Росії, і особливо для Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони зможуть домовитися без демілітаризації Криму", - сказав Сікорський.

На його думку, Крим можна передати під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями. Сікорський припустив, що це могли б відкласти на 20 років.

Також він висловив думку, що пропозиція українцям не воювати в Криму була великою помилкою Заходу, зокрема американців.

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