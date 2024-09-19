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Столиця додатково буде виплачувати пораненим киянам разову допомогу - 45 тисяч гривень, - Кличко

Мобілізовані кияни отримують від міста додаткову одноразову допомогу в розмірі 30 000 гривень.

Столиця додатково буде виплачувати пораненим киянам разову допомогу - 45 тисяч гривень, - Кличко
Кївська міська державна адміністрація
Фото: пресслужба

Столиця запроваджує додаткову матеріальну допомогу для киян-військовослужбовців, які отримали поранення. Окрім належних державних виплат поранені кияни-захисники отримають ще й одноразову виплату в 45 000 гривень з бюджету Києва. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні Київрада має ухвалити рішення про надання матеріальної допомоги пораненим на війні киянам. Місто виплачуватиме захисникам і захисницям, які отримали поранення захищаючи Україну, одноразову допомогу в сумі 45 000 грн», - написав Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що це важливе рішення і висловив переконання, що його підтримають всі депутати.

Як повідомлялося, раніше Київ запровадив додаткову виплату для мешканців міста Києва, які мобілізуються до лав ЗСУ з грудня 2023 року. Окрім належних державних виплат мобілізовані кияни отримують від міста додаткову одноразову допомогу в розмірі 30 000 гривень.

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