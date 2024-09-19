Безуглу звільнили з посади заступниці голови оборонного комітету

Народну депутатку Мар'яну Безуглу звільнили з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки і оборони. Вона має перейти до комітету зовнішньої політики.
За відповідну постанову проголосували 252 народні депутати. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Сама депутатка пояснила, що вирішила перейти до іншого комітету, аби розширити свою діяльність.
Заяву на переведення в міжнародний комітет Безугла написала нещодавно.
- 5 січня оборонний комітет вирішив усунути Безуглу з посади заступниці його голови. Безугла назвала це репресіями і сказала, що "зроблено все було максимально підступно". Регламентний комітет рекомендував депутатам визначити щодо усунення Безуглої шляхом голосування в залі.
- 10 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук відмовився вносити до порядку денного це питання. Депутати навіть блокували трибуну з вимогою розглянути її відкликання, але результату це не дало – Стефанчук закрив засідання.
- Наступного дня після цього Безугла оголосила, що написала заяву на вихід із фракції та партії.
- 16 січня Стефанчук знову відмовився вносити до порядку денного зняття Безуглої.
- У лютому Безугла вийшла з партії "Слуга народу". Водночас у Верховній Раді не вистачило голосів для винесення в залу постанови про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету національної безпеки і оборони. Голосів забракло, попри домовленості на погоджувальній раді.
- 15 липня Безуглу зняли з посади голови підкомітету Ради з нацбезпеки. При цьому вона залишається заступницею голови Комітету.
- 17 липня вона з другої спроби вийшла з фракції "Слуга Народу".
- 22 липня Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови та її виключення зі складу. Однак, згідно з законодавством, рішення про це має ухвалювати парламент.
- 4 вересня Рада не змогла відкликати Безуглу з посади заступниці оборонного комітету – не вистачило голосів.