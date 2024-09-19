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Безуглу звільнили з посади заступниці голови оборонного комітету

Тепер вона працюватиме в комітеті з питань зовнішньої політики. 

Безуглу звільнили з посади заступниці голови оборонного комітету
Мар'яна Безугла
Фото: facebook/Мар'яна Безугла

Народну депутатку Мар'яну Безуглу звільнили з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки і оборони. Вона має перейти до комітету зовнішньої політики. 

За відповідну постанову проголосували 252 народні депутати. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Сама депутатка пояснила, що вирішила перейти до іншого комітету, аби розширити свою діяльність. 

Заяву на переведення в міжнародний комітет Безугла написала нещодавно. 

 

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