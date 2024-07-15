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Безуглу зняли з посади голови підкомітету Ради з нацбезпеки

При цьому вона залишається заступницею голови Комітету. 

Безуглу зняли з посади голови підкомітету Ради з нацбезпеки
Мар'яна Безугла
Фото: facebook/Мар'яна Безугла

Депутатку від "Слуги народу" Мар'яну Безуглу відкликали з посади голови парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

Безугла заявила, що її зняли з посади "у відповідь на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових".

"Реакцією Комітету на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових сьогодні стало голосування щодо мого зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Тези: не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів будуть знімати через Фейсбук і т.д", - написала вона. 

Безугла також заявила, що "комітету в нас практично не існує", а всі підкомітети "в абсолютній більшості навіть не мають засідань, не кажучи вже про рішення".

При цьому депутатка додала, що попри рішення про відкликання з однієї з посад, вона лишається заступницею голови Комітету.

"Я залишаюсь заступницею голови Комітету, членом комітету та народним депутатом України. Справа не у візитках, справа у справах", - підсумувала Безугла.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що Безуглу відкликали за ініціативи Ірини Фріз. 

  • "Щодо відкликання Безуглої з заступниці глави комітету, то Офіс блокує рішення й керівництво Ради не виносить цю  постанову  в залу", - додала вона.
  • Мар'яна Безугла, яка нещодавно вийшла зі складу партії "Слуга народу", але залишилася у фракції, неодноразово критично висловлювалася щодо тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного. 
  • Президент Зеленський на річній пресконференції 2023 року сказав, що "щодо Мар'яни, Валєри, і у них там ще кілька людей – дуже складно. Вони всі люблять коментувати у фейсбуці, вони дуже часто там спілкуються. То вони разом ходять на фронт, то вони сваряться... Це складні питання, якщо чесно, для мене. Нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо". 
  • Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук казав, що в Безуглої такий "стиль поведінки".
  • На тлі частих дописів Безуглої про Залужного деякі її однопартійці теж зареєстрували у Раді постанову щодо відкликання з посади заступника голови оборонного комітету. Депутатці закидали дискредитацію українських військових, зокрема, обурення в суспільстві викликали її закиди в бік Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якому вона порадила "піти", бо він начебто не має плану війни на наступний рік. Безуглу критикували і за її пости з позицій українських військових, які вона викладала в соцмережах. 
  • Виключити Безуглу з Комітету нацбезпеки та оборони  пропонували ще раніше. Наприклад, 28 лютого 2023 Федір Веніславський подав проєкт відповідної постанови . Нардеп вважав, що його колега надала депутатам по комітету "завідомо недостовірну інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення". 
  • Після заміни Залужного на Олександра Сирського Мар'яна спершу не критикувала нового головкома активно і писала, що він "досконально знає ворога" і зіграв ключову роль в обороні Києва. Згодом вона почала його критикувати за кадрові рішення та ситуацію з фортифікаціями. Коментуючи це, Стефанчук сказав, що критика Сирського - є "її особистою точкою зору і не відображає думок фракції або комітету".  
  • Що не так із заявами Мар'яни Безуглої - читайте в матеріалі "Данінг, Крюгер і план замислу".
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