Безуглу зняли з посади голови підкомітету Ради з нацбезпеки

При цьому вона залишається заступницею голови Комітету.

Депутатку від "Слуги народу" Мар'яну Безуглу відкликали з посади голови парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

Безугла заявила, що її зняли з посади "у відповідь на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових".

"Реакцією Комітету на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових сьогодні стало голосування щодо мого зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Тези: не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів будуть знімати через Фейсбук і т.д", - написала вона.

Безугла також заявила, що "комітету в нас практично не існує", а всі підкомітети "в абсолютній більшості навіть не мають засідань, не кажучи вже про рішення".

При цьому депутатка додала, що попри рішення про відкликання з однієї з посад, вона лишається заступницею голови Комітету.

"Я залишаюсь заступницею голови Комітету, членом комітету та народним депутатом України. Справа не у візитках, справа у справах", - підсумувала Безугла.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що Безуглу відкликали за ініціативи Ірини Фріз.