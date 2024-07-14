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Зеленський: Україна отримає додаткові комплекси Patriot та десятки інших систем ППО

Президент розповів про підсумки візиту до США.

Зеленський: Україна отримає додаткові комплекси Patriot та десятки інших систем ППО
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський після візиту до США заявив, що Україна отримає додаткові комплекси Patriot та десятки інших систем ППО.

Про це він заявив у своєму ранковому зверненні.

“Весь тиждень був насичений подіями, перемовинами. Зараз, після візиту у США, є рішення щодо нових Patriot та десятків інших систем ППО. Ми працюємо, щоб сила і кількість українських Patriot стали ще більшими. Я вдячний усім нашим партнерам, хто допомагає”, — зазначає президент.

Також глава держави додав, що Україна цього тижня уклала три нові безпекові угоди — із Польщею, Люксембургом і Румунією і анонсував нові.

“Є три нові безпекові угоди для України. Польща, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над новими документами – будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з прем’єром Ірландії теж готувати угоду”, — наголосив Зеленський.

Президент нагадав про договір щодо України, Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні. 

"Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній в Україні та з Україною, про підтримку нашого відновлення – усе максимально конкретно та справді підтримує наш захист життя. Є нові оборонні пакети”, — заявив глава Української держави.

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