Орбан зустрівся з Трампом у його маєтку у Флориді. Говорили про “шляхи досягнення миру” між Україною та РФ

Перед цим Орбан побував у Києві, де зустрівся із Зеленським, а потім, несподівано для всіх, полетів до Путіна у Москву.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Про це Орбан повідомив у соцмережі Х.

“Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати Дональда Трампа сьогодні в Мар-а-Лаго. Ми обговорювали шляхи встановлення миру. Хороша новина дня: він його досягне!” – написав угорський прем’єр.

Зі свого боку, Дональд Трамп у своїй соцмережі TruthSocial подякував прем'єру Угорщини.

“Мир має настати якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка не повинна була розпочатися!”, – написав Трамп.