Орбан зустрівся з Трампом у його маєтку у Флориді. Говорили про “шляхи досягнення миру” між Україною та РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Про це Орбан повідомив у соцмережі Х.
“Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати Дональда Трампа сьогодні в Мар-а-Лаго. Ми обговорювали шляхи встановлення миру. Хороша новина дня: він його досягне!” – написав угорський прем’єр.
Зі свого боку, Дональд Трамп у своїй соцмережі TruthSocial подякував прем'єру Угорщини.
“Мир має настати якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка не повинна була розпочатися!”, – написав Трамп.
- 2 липня Орбан відвідав Київ. 5 липня він перебував у Москві, а 8 липня відправився з візитом до Китаю.
- Під час візиту до України Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир. Проте згодом він визнав, що Зеленський не підтримав його "мирний план". Як пояснив сам Орбан лідерам ЄС свій візит до Москви, він просував "мир для України".
- Угорське головування у Раді ЄС розпочалося 1 липня і триватиме до кінця року. А вже 1 січня 2025 року його перейме Польща.
- Президент Європейської ради Шарль Мішель та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявили, що Орбан не має повноважень представляти ЄС за кордоном. За словами речника Єврокомісії Еріка Мамера, Будапешт не повідомляв Брюссель про заплановані візити глави угорського уряду.