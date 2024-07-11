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Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків посла України у Великобританії

Валерій Залужний вручив копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці.

Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків посла України у Великобританії
Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків посла України у Великобританії
Фото: Валерій Залужний

Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. 

Про це написав Валерій Залужний.

“Вручив копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі”, - написав Залужний. 

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Він наголосив, що перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом його діяльності і діяльності посольства.

  • На початку червня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Валерій Залужний продовжує підготовку для роботи в якості посла України у Великобританії.

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