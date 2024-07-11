"Renew Europe" закликає припинити головування Угорщини у Раді ЄС

Удавана миротворча місія Віктора Орбана є загрозою безпеці, заявила президентка ліберальної групи у Європарламенті Валері Хаєр.

Очільниця ліберальної фракції “Відновити Європу” (Renew Europe) у Європарламенті закликала Європейську раду вивчити шляхи, якими можна зупинити поточне головування Угорщини в Раді ЄС, пише The Guardian.

Угорщина прийняла ротаційне президентство 1 липня на шість місяців, але прем’єр-міністр країни Віктор Орбан уже розпалив суперечки своєю поїздкою до Володимира Путіна в Москву.

Валері Хаєр, президентка Renew Europe і союзниця президента Франції Еммануеля Макрона, заявила сьогодні, що “прем’єр-міністр Угорщини підриває позиції, прийняті Європейським Союзом, і діє всупереч нашим інтересам, і це має припинитися”.

“Настав час приборкати шахрайське президентство Віктора Орбана в Раді”, ‒ сказала вона.

Вона додала, що “його удавана миротворча місія є загрозою безпеці, його ізольоване спілкування є лише димовою завісою для його власних інтересів і провалюється з тріском”.

“Нещодавні атаки Росії, зокрема на дитячу лікарню в Києві через 48 годин після передбачуваної миротворчої місії, просто огидні”, ‒ підкреслила Хаєр.

"Мирний вояж" Орбана