"Renew Europe" закликає припинити головування Угорщини у Раді ЄС

Очільниця ліберальної фракції “Відновити Європу” (Renew Europe) у Європарламенті закликала Європейську раду вивчити шляхи, якими можна зупинити поточне головування Угорщини в Раді ЄС, пише The Guardian.
Угорщина прийняла ротаційне президентство 1 липня на шість місяців, але прем’єр-міністр країни Віктор Орбан уже розпалив суперечки своєю поїздкою до Володимира Путіна в Москву.
Валері Хаєр, президентка Renew Europe і союзниця президента Франції Еммануеля Макрона, заявила сьогодні, що “прем’єр-міністр Угорщини підриває позиції, прийняті Європейським Союзом, і діє всупереч нашим інтересам, і це має припинитися”.
“Настав час приборкати шахрайське президентство Віктора Орбана в Раді”, ‒ сказала вона.
Вона додала, що “його удавана миротворча місія є загрозою безпеці, його ізольоване спілкування є лише димовою завісою для його власних інтересів і провалюється з тріском”.
“Нещодавні атаки Росії, зокрема на дитячу лікарню в Києві через 48 годин після передбачуваної миротворчої місії, просто огидні”, ‒ підкреслила Хаєр.
"Мирний вояж" Орбана
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на початку липня вирушив у дипломатичне турне.
- 2 липня він відвідав Київ. Згодом, у п'ятницю, 5 липня, він перебував у Москві, а 8 липня, у понеділок, відправився з візитом до Китаю, де, серед інших, зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном. Обидва політики мали говорити про те, як закінчити війну в Україні.
- Під час візиту до України Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир.
- Проте згодом він визнав, що Зеленський не підтримав його "мирний план".
- Як пояснив сам Орбан лідерам ЄС свій візит до Москви, він просував "мир для України".
- Угорське головування у Раді ЄС розпочалося 1 липня і триватиме до кінця року. А вже 1 січня 2025 року його перейме Польща.
- Президент Європейської ради Шарль Мішель та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявили, що Орбан не має повноважень представляти ЄС за кордоном. За словами речника Єврокомісії Еріка Мамера, Будапешт не повідомляв Брюссель про заплановані візити глави угорського уряду.