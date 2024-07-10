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Кулеба звернувся до глави МЗС Угорщини: "Жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах Росії"

Атака Росії на дитячу лікарню "Охматдит" ще раз демонструє, що поступливість Путіну не дає результату.

Кулеба звернувся до глави МЗС Угорщини: "Жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах Росії"
Петер Сійярто і Дмитро Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба, "Х"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до свого угорського колег Петера Сійярто і заявив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах. 

Про це глава закордонного відомства розповів у мережі "X".

Дмитро Кулеба зустрівся із главою угорського МЗС Петером Сійярто, дипломати обговорили  ситуацію на передовій, а також про підготовку до другого Саміту миру.

"Наголосив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах Росії", — написав Кулеба.

Глава української дипломатії підкреслив, що нещодавня атака Росії на дитячу лікарню "Охматдит" ще раз демонструє, що поступливість Путіну не дає результату, тому що він продовжує прагнути війни, і ми повинні спільно змусити його прийняти справедливий і міцний мир.

"Упродовж домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, ми також обговорили подальші спільні кроки щодо розвитку двосторонніх відносин", — додав Кулеба.

  • 2 липня Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів. 
  • Після цього Орбан вирушив у Москву, де зустрівся з Путіним.
  • В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.
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