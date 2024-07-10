Кулеба звернувся до глави МЗС Угорщини: "Жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах Росії"

Атака Росії на дитячу лікарню "Охматдит" ще раз демонструє, що поступливість Путіну не дає результату.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до свого угорського колег Петера Сійярто і заявив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах.

Про це глава закордонного відомства розповів у мережі "X".

Дмитро Кулеба зустрівся із главою угорського МЗС Петером Сійярто, дипломати обговорили ситуацію на передовій, а також про підготовку до другого Саміту миру.

"Наголосив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах Росії", — написав Кулеба.

Глава української дипломатії підкреслив, що нещодавня атака Росії на дитячу лікарню "Охматдит" ще раз демонструє, що поступливість Путіну не дає результату, тому що він продовжує прагнути війни, і ми повинні спільно змусити його прийняти справедливий і міцний мир.

"Упродовж домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, ми також обговорили подальші спільні кроки щодо розвитку двосторонніх відносин", — додав Кулеба.