Кулеба звернувся до глави МЗС Угорщини: "Жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах Росії"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до свого угорського колег Петера Сійярто і заявив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах.
Про це глава закордонного відомства розповів у мережі "X".
Дмитро Кулеба зустрівся із главою угорського МЗС Петером Сійярто, дипломати обговорили ситуацію на передовій, а також про підготовку до другого Саміту миру.
"Наголосив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах Росії", — написав Кулеба.
Глава української дипломатії підкреслив, що нещодавня атака Росії на дитячу лікарню "Охматдит" ще раз демонструє, що поступливість Путіну не дає результату, тому що він продовжує прагнути війни, і ми повинні спільно змусити його прийняти справедливий і міцний мир.
"Упродовж домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, ми також обговорили подальші спільні кроки щодо розвитку двосторонніх відносин", — додав Кулеба.
- 2 липня Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.
- Після цього Орбан вирушив у Москву, де зустрівся з Путіним.
- В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.