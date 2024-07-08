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​Україна обговорює з Польщею можливість отримати літаки зі сучасною натівською авіонікою

Також обидві держави готують співпрацю між оборонними компаніями.

​Україна обговорює з Польщею можливість отримати літаки зі сучасною натівською авіонікою
Володимир Зеленський і Дональд Туск на зустрічі 8 липня 2024 року
Фото: ОПУ

Україна обговорює з Польщею можливість отримати літаки зі сучасною натівською авіонікою.

Про це повідомив Володимир Зеленський на пресконференції з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском 8 липня.

"Окреслена співпраця щодо бойової авіації. Ми вдячні Польщі за всі передані літаки, і до цього ми піднімали питання щодо можливості передачі ще літаків з сучасною натівською авіонікою, щоби захистити наше цивільне населення, нашу мережу української енергетики" - сказав Президент України.

Зеленський додав, що протягом цього року буде ще кілька пакетів допомоги від Варшави і що "ми розраховуємо на це".

Крім того, сторони готують співпрацю між оборонними компаніями обох держав.

  • 8 липня Київ і Варшава підписали безпекову угоду. У документі, зокрема, окреслили співпрацю в оборонній сфері. 
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