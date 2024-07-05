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Донори демократичної партії США закликали Байдена припинити участь у виборах

Також до заклику доєднались громадські лідери та керівники деяких бізнесів.

Донори демократичної партії США закликали Байдена припинити участь у виборах
Президент США Джо Байден на саміті G7 у Борго-Егнація, Італія, 13 червня 2024 року.
Фото: EPA-EFE/DONATO FASANO

Донори демократичної партії США, громадські лідери та керівники деяких бізнесів надіслали листа президенту США Джо Байдену, в якому закликали його припинити участь у виборах. Лист має вже 168 підписантів.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами анонімного джерела The Washington Post, листа доставили кільком радникам Білого дому.

"Ми з усією повагою закликаємо вас відмовитися від висунення своєї кандидатури заради нашої демократії та майбутнього нашої нації", – йдеться у листі.

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Лист був організований Leadership Now Project, заснованою в 2018 році групою, у відповідь на зростаючу стурбованість щодо загроз демократичним нормам.

Лист підписали, зокрема, мільярдерка й невістка засновника Walmart Крісті Волтон, комісар Національної футбольної ліги США у відставці Пол Тальябу, інвестор-мільярдер Майк Новограц, колишній керівник Google Нінг Мосбергер-Танг, професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессиг та інші.

Водночас Даніелла Баллу-Аарес, генеральний директор Leadership Now Project, яка раніше працювала в адміністрації Обами, відмовилась коментувати лист.

Вона повідомила, що очікує підтримки Байдена групою, якщо той залишиться кандидатом, але зазначила, що зараз у Байдена набагато більше шансів програти, ніж виграти, якщо він залишиться кандидатом.

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