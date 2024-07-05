Донори демократичної партії США закликали Байдена припинити участь у виборах

Донори демократичної партії США, громадські лідери та керівники деяких бізнесів надіслали листа президенту США Джо Байдену, в якому закликали його припинити участь у виборах. Лист має вже 168 підписантів.
Про це повідомляє The Washington Post.
За словами анонімного джерела The Washington Post, листа доставили кільком радникам Білого дому.
"Ми з усією повагою закликаємо вас відмовитися від висунення своєї кандидатури заради нашої демократії та майбутнього нашої нації", – йдеться у листі.
Лист був організований Leadership Now Project, заснованою в 2018 році групою, у відповідь на зростаючу стурбованість щодо загроз демократичним нормам.
Лист підписали, зокрема, мільярдерка й невістка засновника Walmart Крісті Волтон, комісар Національної футбольної ліги США у відставці Пол Тальябу, інвестор-мільярдер Майк Новограц, колишній керівник Google Нінг Мосбергер-Танг, професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессиг та інші.
Водночас Даніелла Баллу-Аарес, генеральний директор Leadership Now Project, яка раніше працювала в адміністрації Обами, відмовилась коментувати лист.
Вона повідомила, що очікує підтримки Байдена групою, якщо той залишиться кандидатом, але зазначила, що зараз у Байдена набагато більше шансів програти, ніж виграти, якщо він залишиться кандидатом.
- Через намір Джо Байдена продовжувати передвиборчу кампанію Демократична партія ризикує втратити ще одного донора. Про своє рішення припинити пожертви оголосила Ебігейл Дісней, онука брата легендарного мультиплікатора Волта Діснея - Роя.
-
Джо Байден повідомив членам свого передвиборчого штабу, що буде балотуватися на другий термін.
-
Губернатори-демократи підтримали це рішення після зустрічі із президентом у Білому домі.