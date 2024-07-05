Лейбористи ведуть перемовини про візити своїх міністрів до України, ‒ Bloomberg

Майбутній прем’єр-міністр Британії, лейборист Кір Стармер зустрінеться з іншими світовими лідерами на саміті НАТО у Вашингтоні.

Лейбористи ведуть перемовини про візити своїх міністрів до України протягом найближчого місяця. Про це пише Bloomberg.

“Новий (тіньовий) глава МЗС Девід Леммі та міністр оборони Джон Хілі вели переговори про відвідання України протягом найближчого місяця”, ‒ йдеться у матеріалі.

Видання додає, що лідер лейбористів, майбутній прем’єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться з іншими світовими лідерами, включно з президентом України Володимиром Зеленським, на саміті військового блоку НАТО у Вашингтоні 9-11 липня.

Новий уряд проведе зустріч Європейської політичної спільноти в Оксфордширі 18 липня, що стане першою можливістю для Стармера “прискорити побачення” з європейськими лідерами, сподіваючись на тіснішу оборонну співпрацю з Європейським Союзом та покращення угоди щодо Brexit.

У Лейбористській партії розглядають це як можливість для перезавантаження відносин з Європою. Лейбористи дадуть зрозуміти, що Лондон не ігноруватиме міжнародне право, як загрожував колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон.

“Стармер хоче взяти на себе провідну міжнародну роль у сфері оборони, безпеки та клімату, а також відстоювати ліберальну демократію в умовах дедалі агресивніших Китаю та Росії та виборчих проривів ультраправих партій у кількох західних демократіях”, ‒ підкреслює Bloomberg.

Нова Канцлерка скарбниці Рейчел Рівз зробить дебют на світовій арені на зустрічі міністрів фінансів країн “Групи двадцяти” 25 липня.

Перемога лейбористів