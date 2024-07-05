Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля (оновлення)
Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля (оновлення)
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні станції
Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні станції
ГоловнаПолітика

Лейбористи ведуть перемовини про візити своїх міністрів до України, ‒ Bloomberg

Майбутній прем’єр-міністр Британії, лейборист Кір Стармер зустрінеться з іншими світовими лідерами на саміті НАТО у Вашингтоні.

Лейбористи ведуть перемовини про візити своїх міністрів до України, ‒ Bloomberg
Майбутній міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі
Фото: EPA/UPG

Лейбористи ведуть перемовини про візити своїх міністрів до України протягом найближчого місяця. Про це пише Bloomberg.

“Новий (тіньовий) глава МЗС Девід Леммі та міністр оборони Джон Хілі вели переговори про відвідання України протягом найближчого місяця”, ‒ йдеться у матеріалі.

Видання додає, що лідер лейбористів, майбутній прем’єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться з іншими світовими лідерами, включно з президентом України Володимиром Зеленським, на саміті військового блоку НАТО у Вашингтоні 9-11 липня. 

Новий уряд проведе зустріч Європейської політичної спільноти в Оксфордширі 18 липня, що стане першою можливістю для Стармера “прискорити побачення” з європейськими лідерами, сподіваючись на тіснішу оборонну співпрацю з Європейським Союзом та покращення угоди щодо Brexit.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У Лейбористській партії розглядають це як можливість для перезавантаження відносин з Європою. Лейбористи дадуть зрозуміти, що Лондон не ігноруватиме міжнародне право, як загрожував колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон.

“Стармер хоче взяти на себе провідну міжнародну роль у сфері оборони, безпеки та клімату, а також відстоювати ліберальну демократію в умовах дедалі агресивніших Китаю та Росії та виборчих проривів ультраправих партій у кількох західних демократіях”, ‒ підкреслює Bloomberg.

Нова Канцлерка скарбниці Рейчел Рівз зробить дебют на світовій арені на зустрічі міністрів фінансів країн “Групи двадцяти” 25 липня.

Перемога лейбористів

  • Лейбористська партія на чолі із сером Кіром Стармером отримала більшість голосів у Палаті громад за підсумками дострокових парламентських виборів. Це означає кінець 14-річного правління консерваторів у Великій Британії, очільник уряду Ріші Сунак визнав поразку.
  • Підрахунок голосів завершили ще не у всіх виборчих округах, але лейбористи вже офіційно перемогли у 381 з них, що забезпечує їм комфортну більшість у 650-місцевій палаті.
  • Прогноз на основі екзитполу, опублікований одразу після закінчення голосування ввечері у четвер, передбачав, що у підсумку лейбористи матимуть 410 місць.
  • Президент України Володимир Зеленський привітав Лейбористську партію та Кіра Стармера з перемогою на виборах. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies