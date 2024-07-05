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Міністр оборони Британії програв лейбористу вибори до парламенту

Грант Шаппс розкритикував консерваторів за "мильну оперу, яка набридла виборцям".

Міністр оборони Британії програв лейбористу вибори до парламенту
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс
Фото: EPA/UPG

У новому британському парламенті не знайшлося місця для поки ще чинного міністра оборони Гранта Шаппса. Однопартієць та колега Ріші Сунака у своєму виборчому окрузі програв кандидату від лейбористів.

Як пише The Guardian, Шаппс поклав відповідальність за провал консерваторів на тих, хто "виявився нездатним подолати свої розбіжності без публічного розголосу". Він також заявив, що виборці "втомилися від нескінченної мильної опери у виконанні партії".

Згадав посадовець і про Україну. Шаппс закликав прийдешній британський уряд залишити фінансування сфери оборони бодай на рівні 2,5% від ВВП - інакше "допомога українцям постраждає". 

Своїм головним досягненням на посаді міністр назвав саме збільшення витрат на безпеку: йому вдалося спрямувати на посилення обороноздатності 75 мільярдів фунтів стерлінгів.

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