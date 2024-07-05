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Трамп у приватному відео вилаявся на адресу Байдена

Під час гри в гольф республіканець хизувався, що "викинув з перегонів" свого конкурента.

Трамп у приватному відео вилаявся на адресу Байдена
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Кандидат у президенти США Дональд Трамп на злитому до мережі приватному відео під час спілкування зі своїм оточенням назвав опонента Джо Байдена "розбитою купою лайна".

Як пише The Guardian, республіканець обговорював підсумки перших теледебатів за грою в гольф з групою наближених осіб, серед яких помітили його сина Беррона. Сідаючи в гольф-кар, політик заявив, що він "викинув Байдена з перегонів", і той не буде балотуватися.

Кандидатом, який має замінити чинного главу держави, Трамп вважає Камалу Гарріс. Проте й на її адресу від мільярдера пролунало кілька "компліментів": він сказав, що віцепрезидентка "до біса погана й просто жалюгідна".

Передвиборчий штаб Байдена відреагував на відео заявою, що "американський народ спостерігає за тим, як Дональд Трамп демонструє, наскільки низько він може впасти" і назвали поведінку суперника "новим дном".  

  

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