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Екзит-пол: Лейбористська партія виграла парламентські вибори у Британії

Вчорашня опозиція здобуває 410 портфелів, Кір Стармер має бути наступним прем'єром. 

Екзит-пол: Лейбористська партія виграла парламентські вибори у Британії
Лідер лейбористів Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

За результатами опитування на виході з виборчих дільниць, лейбористи матимуть абсолютну більшість у наступному скликанні парламенту Сполученого Королівства. Їхній лідер Кір Стармер є беззаперечним кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

Як пише BBC, вчорашня опозиція здобула на виборах аж 410 портфелів за мінімальних 326, які потрібні для безпроблемного формування уряду. Консерватори ж під проводом Ріші Сунака зазнали найбільш болючої поразки у своїй післявоєнній історії - їхній результат становить лише 131 місце в законодавчому органі.

Не справдилися високі очікування від партії "Реформувати Сполучене Королівство" головного євроскептика Найджела Фараджа. У парламенті буде лише 13 представників цієї сили, а от третє місце та 61 портфель дісталися ліберальним демократам. 10 місць у Шотландської національної партії, інші мають ще скромніші здобутки. 

Дані екзит-полу мають похибку в діапазоні 1-8 парламентських місць. 

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