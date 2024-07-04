Валерій Залужний вирушив до Великобританії, - джерела

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вирушив до Великобританії, куди його раніше призначили послом.

Про це повідомили кілька джерел LB.ua.

Джерела запевнили, що Валерій Залужний найближчим часом почне виконувати обов'язки посла.