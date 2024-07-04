Валерій Залужний вирушив до Великобританії, - джерела

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вирушив до Великобританії, куди його раніше призначили послом.
Про це повідомили кілька джерел LB.ua.
Джерела запевнили, що Валерій Залужний найближчим часом почне виконувати обов'язки посла.
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9 травня президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Перед тим верховний головнокомандувач звільнив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я.
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Посол Великобританії в Україні Мартін Гарріс привітав Валерія Залужного із призначенням на посаду посла України.
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На початку червня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Валерій Залужний продовжує підготовку для роботи в якості посла України у Великобританії.