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Зеленський анонсував програми для допомоги українцям під час дефіциту електрики та стабілізації мобільного зв’язку

Також президент заслухав доповіді Головкома ЗСУ щодо ситуації на фронті і глави Міноборони Умєрова щодо військової допомоги для України.

Зеленський анонсував програми для допомоги українцям під час дефіциту електрики та стабілізації мобільного зв’язку
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що Кабінет Міністрів найближчим часом представить програми, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики та щодо стабілізації мобільного зв’язку.

"Провів сьогодні наради з урядовцями – Премʼєр-міністр Шмигаль, перша віцепремʼєр Свириденко, віцепремʼєр Федоров, міністр фінансів Марченко. Уже є чіткі деталі нових рішень для українців – нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що зараз потрібен "максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс".

Також глава держави заслухав Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Також президент обоворив з міністром оборони Умєровим  щодо нових пакетів військової допомоги для України.

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