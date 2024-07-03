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​Зеленський зустрівся з головою Генасамблеї ООН і анонсував роботу над резолюцією щодо ядерної безпеки

Акцент зроблять на Запорізькій АЕС.

​Зеленський зустрівся з головою Генасамблеї ООН і анонсував роботу над резолюцією щодо ядерної безпеки
Володимир Зеленський і Денніс Френсіс
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Деннісом Френсісом. 

За словами Зеленського, це перший за майже 30 років візит до нашої держави голови Генасамблеї.

Президент зазначив, що одним із практичних результатів Саміту миру може стати нова резолюція щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об’єктів України з акцентом на Запорізькій атомній електростанції. 

"Проєкт такої резолюції Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї", - додав Зеленський.

  • Денніс Френсіс перебуває з візитом у нашій державі. 2 липня він зустрівся зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
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