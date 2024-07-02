У Києві голова Генасамблеї ООН говорив із Стефанчуком про ядерну та продовольчу безпеку

Також на зустрічі говорили про продовження гуманітарної підтримки ООН України.

До Києва приїхав голова Генеральної асамблеї ООН Денніс Френсіс і зустрівся із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Як повідомив Стефанчук, ООН та її Генеральна Асамблея є важливою платформою, де міжнародна спільнота має продовжувати демонструвати Росії, що її агресія матиме наслідки.

Зазначається, що, зокрема, політики обговорили питання ядерної безпеки, зважаючи на окупацію та мілітаризацію ЗАЕС.

"Наголосив, що важливою є реакція ООН на ці загрози. Обговорили розробку й підготовку резолюції 78-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо ядерної безпеки та захищеності ядерних об'єктів України. Понад 40 країн підготували драфт відповідного документа, закликав до особистого сприяння в ухваленні резолюції", – написав голова ВР.

Він додав, що також особливу увагу приділили питанню продовольчої безпеки, адже, попри безпекову ситуацію, Україна залишається провідним експортером сільгосппродукції та гарантом продовольчої безпеки у світі.

Крім іншого, обговорили важливість функціонування ініціативи «Зерно з України», яка надає продовольчу допомогу країнам, що страждають від голоду. Також порушили тему продовження гуманітарної підтримки ООН, особливо враховуючи свідоме знищення Росією енергетичної інфраструктури України.

"Під час зустрічі ми приділили увагу реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Поінформував, що Український Парламент відповідальний і залучений до реалізації пункту 5 Формули миру — "Імплементація Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України і світового порядку", – зазначив Стефанчук.