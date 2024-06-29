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“Наша задача – заповнити уряд”: Рада на найближчих засіданнях розгляне кадрові питання

Спікер парламенту каже, що наразі необхідно відходити від практики виконувачів обов'язків. У Кабміні мають бути міністри, які є повноцінними членами уряду та які виконують завдання, покладені народом України.

“Наша задача – заповнити уряд”: Рада на найближчих засіданнях розгляне кадрові питання
Руслан Стефанчук
Фото: rada.gov.ua

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону заявив, що Верховна Рада вже на найближчих засіданнях розгляне кадрові питання щодо Кабінету міністрів, повідомляє РБК-Україна.

"Я переконаний, що найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань. Наша задача – заповнити уряд. Уряд повинен фахово та професійно працювати, повинні бути люди, які відповідають за свої сфери", – сказав Стефанчук.

За його словами, наразі необхідно відходити від практики виконувачів обов'язків. У Кабміні мають бути міністри, які є повноцінними членами уряду та які виконують завдання, покладені народом України.

"Я не буду анонсувати, але думаю, що одне з найближчих засідань Ради може бути присвячене кадровим питанням", – сказав він.

  • На початку травня на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" за участю премʼєр-міністра Дениса Шмигаля ухвалили рішення розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Із відомства утворять два окремі міністерства: Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики.
  • 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Через декілька днів Кабмін призначив тимчасових керівників міністерств. Так, Мінфінфраструктури керуватиме Василь Шкураков, а Мінагрополітики – Тарас Висоцький. Останній, до речі, торік отримав підозру в розтраті 62 млн гривень під час закупівлі продуктів. Справа стосується закупівлі харчування для забезпечення нагальних потреб держави в умовах воєнного стану.
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