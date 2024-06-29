“Наша задача – заповнити уряд”: Рада на найближчих засіданнях розгляне кадрові питання

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону заявив, що Верховна Рада вже на найближчих засіданнях розгляне кадрові питання щодо Кабінету міністрів, повідомляє РБК-Україна.
"Я переконаний, що найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань. Наша задача – заповнити уряд. Уряд повинен фахово та професійно працювати, повинні бути люди, які відповідають за свої сфери", – сказав Стефанчук.
За його словами, наразі необхідно відходити від практики виконувачів обов'язків. У Кабміні мають бути міністри, які є повноцінними членами уряду та які виконують завдання, покладені народом України.
"Я не буду анонсувати, але думаю, що одне з найближчих засідань Ради може бути присвячене кадровим питанням", – сказав він.
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