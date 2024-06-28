Україна і Словенія підписали меморандум щодо захисту прав українських дітей-біженців

Україна і Словенія підписали меморандум, який сприятиме захисту прав українських дітей, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Під час зустрічі в Києві президентка Словенії Наташа Пірц Мусар і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписали меморандум, який сприятиме захисту прав українських дітей, які були вимушені тимчасово переїхати до Словенії.
"Реалізація меморандуму сприятиме захисту прав українських дітей, що перебувають у Словенії, та безпечному поверненню сімей з дітьми в Україну в майбутньому", – зазначив Шмигаль.
Під час зустрічі прем’єр-міністр подякував президентці Словенії Наташі Пірц Мусар за підтримку в усіх сферах, включно з військовою допомогою.
"Цінуємо рішення про додаткове виділення 5 мільйонів євро на гуманітарні ініціативи та проєкти з відбудови України під час Конференції з відновлення у Берліні", – підкреслив прем’єр-міністр.
Сторони також обговорили необхідність посилення санкційного тиску на агресора та продовження європейської інтеграції України.
- Президентка Словенії Наташа Пірс Мусар прибула до Києва. Разом із українським колегою Володимиром Зеленським вона вшанувала пам'ять полеглих військових.
- Очікується, що під час візиту вона підпише безпекову угоду Словенії та України.