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Україна і Словенія підписали меморандум щодо захисту прав українських дітей-біженців

Реалізація меморандуму сприятиме захисту прав українських дітей, що перебувають у Словенії, та безпечному поверненню сімей з дітьми в Україну в майбутньому.

Україна і Словенія підписали меморандум щодо захисту прав українських дітей-біженців
Фото: Денис Шмигаль

Україна і Словенія підписали меморандум, який сприятиме захисту прав українських дітей, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Під час зустрічі в Києві президентка Словенії Наташа Пірц Мусар і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписали меморандум, який сприятиме захисту прав українських дітей, які були вимушені тимчасово переїхати до Словенії.

"Реалізація меморандуму сприятиме захисту прав українських дітей, що перебувають у Словенії, та безпечному поверненню сімей з дітьми в Україну в майбутньому", – зазначив Шмигаль.

Під час зустрічі прем’єр-міністр подякував президентці Словенії Наташі Пірц Мусар за підтримку в усіх сферах, включно з військовою допомогою.

"Цінуємо рішення про додаткове виділення 5 мільйонів євро на гуманітарні ініціативи та проєкти з відбудови України під час Конференції з відновлення у Берліні", – підкреслив прем’єр-міністр.

Сторони також обговорили необхідність посилення санкційного тиску на агресора та продовження європейської інтеграції України.

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