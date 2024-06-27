Зеленський і Мішель обговорили збільшення військової та фінансової допомоги Україні

За зустрічі йшлося про ключові пріоритети відносин між Україною та ЄС у найближчому майбутньому.

Володимир Зеленський під час робочого візиту до Брюсселя провів зустріч із президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Як ідеться на сайті глави держави, лідери обговорили ключові пріоритети відносин між Україною та ЄС у найближчому майбутньому, передусім після початку переговорів про вступ.

Мішель запевнив, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну, зокрема збільшуватиме військову та фінансову допомогу. Блок із партнерами по G7 працює над передачею Києву додаткового пакета на 50 млрд євро.

"Це дійсно важливо, щоб дати сигнал, що ми не залякані Росією, що ми абсолютно мотивовані, рішучі. Тому що ми знаємо, що якщо українці борються, щоб захистити своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, якщо ви боретеся, щоб захистити свою землю, ми також боремося, щоб захистити наші спільні цінності", – наголосив президент Євроради.