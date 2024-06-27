У межах чеської ініціативи Україна нещодавно отримала 50 тисяч снарядів, до кінця року має надійти 500 тисяч

Україна нещодавно отримала 50 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи.
Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, передають Ceske Noviny.
Щоб доставити цю партію боєприпасів, Чехія співпрацювала з Німеччиною, яка профінансувала загалом 180 тисяч снарядів.
За словами міністерки, з 18 держав, що приєдналися до чеської ініціативи, 15 пообіцяли виділити кошти. Для закупівель Прага підписує з кожною державою договір.
Глава чеського уряду Петр Фіала сказав, що в Україні десятки тисяч снарядів доставлятимуть щомісяця. До кінця року мають поставити до 500 тисяч одиниць, наразі ця цифра профінансована.
Прага, наприклад, внесла майже 866 мільйонів крон у свою ініціативу Ці кошти витратять на закупівлю боєприпасів у чеської компанії STV Group.
Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України
- На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
- Низка держав зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
- Згодом стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
- Міністр закордонних справ Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
- Президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі повідомив, що його держава вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для Києва.
- 28 травня у Чехії провели широку робочу зустріч лідерів декількох держав, на якій обговорили потреби України у зброї. Йшлося, зокрема, і про боєприпаси.
- Тоді ж прем'єр-міністр країни Петр Фіала повідомив, що наразі 15 країн ЄС і НАТО надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу, і ці зусилля "незабаром покращать обороноздатність України".