У межах чеської ініціативи Україна нещодавно отримала 50 тисяч снарядів, до кінця року має надійти 500 тисяч

Україна нещодавно отримала 50 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи.

Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, передають Ceske Noviny.

Щоб доставити цю партію боєприпасів, Чехія співпрацювала з Німеччиною, яка профінансувала загалом 180 тисяч снарядів.

За словами міністерки, з 18 держав, що приєдналися до чеської ініціативи, 15 пообіцяли виділити кошти. Для закупівель Прага підписує з кожною державою договір.

Глава чеського уряду Петр Фіала сказав, що в Україні десятки тисяч снарядів доставлятимуть щомісяця. До кінця року мають поставити до 500 тисяч одиниць, наразі ця цифра профінансована.

Прага, наприклад, внесла майже 866 мільйонів крон у свою ініціативу Ці кошти витратять на закупівлю боєприпасів у чеської компанії STV Group.

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України