Глава Укренерго заявив, що частину прифронтових територій можуть вивести з-під графіків відключень

Зараз Кабінет Міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій.

Очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю hromadske заявив, що Кабінет Міністрів опрацьовує можливість скасування дії графіків відключень світла для частини прифронтових територій.

"Зараз Кабінет Міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли", – сказав Кудрицький.

За його словами, буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть.

Також він додав, що визначення конкретних районів, які будуть виведені з-під дії графіків, очікується найближчим часом.