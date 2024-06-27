Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції

Ще один механізм — це пільгові кредити. Позики уже почав видавати ПриватБанк, проте скористатися ними може лише бізнес. Експерти галузі просять уряд надати таку можливість і обʼєднанням співвласників і кооперативам. І Кабінет Міністрів, схоже, знайшов ресурси — розблокував понад 750 млн грн із Фонду декарбонізації.

Фонд енергоефективності пропонує дві програми для ОСББ і кооперативів. Міські ради також готові частково повертати вартість генераторів чи сонячних електростанцій. Відсотки компенсації різні: залежать від можливостей бюджету й дуже часто від політичної волі.

Держава готова співфінансувати закупівлі енергетичного обладнання і для фізичних осіб, і для бізнесу. В уряді й місцевому самоврядуванні розуміють: часу на підготовку до зими обмаль. І відключення електроенергії точно продовжаться, питання лише в їхній тривалості.

Фото: Деснянська РДА Сонячна станція на даху багатоповерхівки в Деснянському районі Києва (ОСББ «Градинська 11»)

Авансів не буде: дві програми Фонду енергоефективності

Об'єднання співвласників «Перлина» у Дрогобичі першим в Україні подалося на програму «ГрінДІМ» від Фонду енергоефективності. На дев’ятиповерхівці встановлять сонячну електростанцію на 36 КВт. Керівництво ОСББ порахувало: такої потужності вистачить, аби забезпечити роботу ліфтів. Завдяки сонячним панелям працюватиме й освітлення в зонах загального користування. Планують створити й кілька пунктів незламності, де в найскрутніший час мешканці будинку могли б підзарядити телефони чи випити гарячого чаю.

«Вартість сонячних панелей і всього іншого обладнання буде десь півтора мільйона коштувати. Через «ГрінДІМ» нам повернуть мільйон. Міська рада ще не ухвалила програми, але нам пообіцяли компенсувати ще 20 %. І тоді на плечі мешканців ляже десь 180 тисяч гривень, не більше. Але це означає, що в нас у трьох під'їздах працюватимуть ліфти, коридорне, вуличне й підвальне світло, і камери теж працюватимуть від сонячних систем», — розповіла голова ОСББ «Перлина» Галина Дівчур.

Своє обʼєднання співвласники створили одним з перших в Україні — ще 2006-го. За майже 20 років будинок зазнав великих змін: повністю замінили вікна й двері, а також труби й електропроводку. Пізніше утеплили, більшу частину коштів на всі ці роботи отримали з державних програм і від міжнародних донорів. Так мешканці вже зекономили мільйони, додає голова ОСББ.

Фото: drohobych-rada.gov.ua Будинок ОСББ «Перлина» в Дрогобичі після термомодернізації

«Економія на енергоресурсах після цих робіт у нас вийшла велика. По газу — десь до 60 %, по електриці — десь під 70 %. Люди відчули це відразу. От я спілкуюся з вами й сиджу у своєму кабінеті. Колись влітку пекло сонце й неможливо було тут, бо спека, треба було закривати вікна всякими там шторами. А тепер прохолодно, а взимку, навпаки, тепло», — каже Галина Дівчур.

Програму «ГрінДІМ» Фонд енергоефективності тільки почав упроваджувати. Фінансування можуть отримати лише ОСББ і житлово-будівельні кооперативи. Фонд компенсує 70 % вартості встановлення сонячних станцій і теплових насосів. Важлива умова: будинок має довести, що він уже енергоефективний. Для цього потрібен спеціальний енергоаудит. Кошти на нього повинні зібрати самі мешканці.

Отримати гроші наперед для закупівлі обладнання не вийде. Мешканцям будинку спочатку слід повністю оплатити всі роботи, а вже потім вони отримають компенсацію.

«Авансів ми не даємо, але даємо грант на максимум два мільйони для теплових насосів і мільйон максимально для сонячних панелей», — пояснює голова наглядової ради Фонду енергоефективності Юлія Сабатюк.

Фото: pershyj.com Голова наглядової ради Фонду енергоефективності Юлія Сабатюк

«Енергодім» — ще один проєкт Фонду енергоефективності. За його умовами, мешканці можуть отримати 70 % компенсації за зовнішнє утеплення багатоповерхівок. Програма має три різні пакети, кожен містить вичерпний перелік робіт. Серед них, скажімо, встановлення лічильника комерційного обліку тепла, облаштування чи модернізація індивідуального теплового пункту, утеплення фасадів, заміна дверей і вікон.

За програмою «Енергодім», компенсація не може перевищувати двох мільйонів гривень. Хоча загалом роботи потягнуть на значно більші суми, особливо через подорожчання будівельних матеріалів за останні роки. Тому граничний розмір гранту намагатимуться переглянути, запевнили у Фонді енергоефективності.

«Якщо ми говоримо про п'ятиповерховий будинок на чотири під'їзди, то здорожчання матеріалів відбулося орієнтовно на 20 %. Тому, наприклад, утеплення фасаду із шести мільйонів гривень піднялося десь до восьми. Але це все залежить, звичайно, від того, яка конструкція будинку, якого року побудови, ну і все інше», — обґрунтовує Юлія Сабатюк.

Міста запроваджують власні програми компенсації: треба поспішати

Київ готовий компенсувати мешканцям багатоповерхівок 75 % вартості генераторів чи іншого обладнання альтернативного живлення.

Причому кошти дають не лише ОСББ чи кооперативам, а й будинкам з керівними компаніями. Заступник міського голови Петро Пантелеєв запевняє: обмежень у сумах компенсації немає. КМДА обіцяє погоджувати всі заявки, уже зараз кияни отримали часткові компенсації на майже сім сотень одиниць обладнання, додає чиновник. Натомість у районних адміністраціях Києва попередили: обсяги відшкодувань таки лімітують.

Фото: energounit.com.ua

Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними

«Так, на 75 % вартості незалежних джерел електричної енергії (але не більш ніж 80 тисяч гривень вартості придбаного обладнання) можна отримати компенсації згідно з рішенням Київської міської ради. Кожні два місяці формують переліки для компенсації, наступний планують у липні. Зауважу, що обрання виду незалежних джерел енергії — виключна компетенція співвласників», — наголошує виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Микола Калашник.

Фото: Дарницька РДА/Facebook Виконувач обов’язків Дарницької РДА Микола Калашник

Щоб вартість придбаної техніки відшкодували, слід зібрати кілька документів: написати заяву за спеціальною формою; взяти витяг з державного реєстру (підтвердження факту існування ОСББ, кооперативу чи керівної компанії); за потреби доведеться додати копію протоколу зборів співвласників, а ще засвідчену нотаріально копію видаткової накладної на обладнання.

«Часу для підготовки до зими не так уже й багато. Що я рекомендую: чітко зрозуміти, що робити саме зараз. Наприклад, ми з мешканцями будинку в спільному чатику провели опитування. Що нам важливіше: щоб була вода, чи щоб їздили ліфти, чи ще щось. Усі визначилися: щоб була вода. Тому що пішки можна пройтися. Ну так, це не дуже зручно — 12 поверхів. А от без води ніяк. І от від цього рішення вже й треба рухатися», — вважає експертка в галузі житлово-комунального господарства Христина Ненно.

Фото: іnstagram/kristinanenno Експертка в галузі житлово-комунального господарства Христина Ненно

LB.ua уже писав про досвід київського ОСББ «Художник», мешканці якого спільно з містом профінансували побудову сонячної електростанції на даху, яка забезпечує спільні потреби життєдіяльності будинку: освітлення на поверхах і прибудинковій території, роботу насосів, безперебійне живлення інтернет-операторів і часткову експлуатацію ліфтів.

У Львові також є дві програми, які компенсують мешканцям закупівлю генераторів і сонячних станцій. Місто повертає третину вартості обладнання.

Перша програма, «Теплий дім», працює ще з 2015 року. Узяти участь у ній можуть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків чи кооперативи. Місто відшкодовує третину тіла кредиту на енергетичне обладнання. Водночас сума компенсації не може перевищувати мільйон гривень. Участь у програмі «Теплий дім» уже взяли понад 100 будинків, повідомили в міській раді Львова. Цього року там готові виділити на компенсації за кредитами понад 11 млн грн.

Ще одна програма, «Енергоефективна оселя», більше орієнтована на мешканців приватних будинків. Згідно з нею, місто повертає третину вартості генераторів чи іншого обладнання для альтернативного живлення оселі. Водночас за цією програмою сума компенсації значно менша: не більш ніж 50 тис. грн. Загальний бюджет програми — півтора мільйона гривень..

Фото: galinfo.com.ua Будинок, утеплений за програмою «Теплий дім» у Львові

«Програма “Енергоефективна оселя” націлена на те, щоб допомогти власникам малоквартирних будинків. Ми розуміємо, що люди в особняках більше дбають про своє майно, ніж люди в багатоквартирних будинках. Але протягом довгого часу не було ніяких програм підтримки якраз малоповерхової забудови. І це стало особливо актуальним тоді, коли Львів розширився на території Львівської міської територіальної громади. І додалося ще 15 населених пунктів, де досить великий відсоток малоповерхової забудови», — розповів начальник відділу супроводу ОСББ Львівської міської ради Сергій Солтис.

Узялася держава і спростити процедури встановлення енергетичного обладнання, зокрема, сонячних станцій чи накопичувачів енергії. Про це говорили на найвищому рівні — на Ставці Верховного головнокомандувача. Президент Володимир Зеленський дав відповідне доручення, але як саме діятиме влада, аби бюрократії поменшало, поки що незрозуміло.

Пільгові кредити наразі не для всіх

Держава готова кредитувати бізнес, щоб той ефективно підготувався до зими. Позики вже видає ПриватБанк. Підприємці можуть витратити кошти на генератори, джерела безперебійного живлення, сонячні чи газопоршневі електростанції, котли — усе обладнання, яке забезпечить енергонезалежність бізнесу під час кризових ситуацій.

«В умовах відсутності стабільного доступу до електроенергії в країні наші бізнес-клієнти потребують швидких рішень, щоб терміново купити альтернативні джерела електроенергії та підтримати безперебійний режим роботу. Одержати кредит у ПриватБанку можна за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократії та зі швидким ухваленням рішення щодо фінансування», — зазначив член правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.

Фото: finclub.net Член правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв

Сума кредитів залежить від розміру самого бізнесу. Малі підприємці можуть отримати до 10 млн грн. За позику мільйона гривень на два роки не потрібно вносити заставу. Комісію за видачу таких кредитів скасували, а мінімальний аванс тепер становить 10 %. Натомість середньому бізнесу й корпоративним клієнтам доступні позики на понад десять мільйонів гривень терміном на п'ять років.

Кабінет Міністрів розширив дію програми «Доступні кредити 5–7–9» і на енергетичний сектор. Підприємцям готові видавати позики на будівництво газотурбінних, газопоршневих і біогазових генераційних установок. Держава прагне, аби бізнес забезпечив себе світлом узимку, коли ймовірність тривалих відключень дуже висока. Максимальна сума пільгового кредиту не перевищує 150 млн грн. І ці кошти також можна витратити на закупівлю сонячних, вітрових станцій чи накопичувачів енергії.

«Нещодавно на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що робота ліфтів, помп водопостачання в багатоквартирних будинках має бути обовʼязково забезпечена. Зокрема, шляхом встановлення генераторів чи сонячних панелей. Але чи можливо це зробити без пільгового кредитування для об'єднання співвласників? Однозначно ні! Дія пільгового кредитування має бути поширена не лише на бізнес, а й на ОСББ. Це дозволить їм краще підготуватися до зими, а часу на це вже залишається обмаль», — вважає координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі «ОПОРА» Тетяна Бойко.

Фото: upravbud.info Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі «ОПОРА» Тетяна Бойко

Для ОСББ кредитування — це складний процес, додає експертка. Скажімо, у рамках чинних державних програм співвласники можуть звернутися по позику лише до одного конкретного банку. А там кредитна ставка сягає 18 % і більше.

Кабінет Міністрів розблокував понад 750 млн гривень у Фонді декарбонізації. Це кошти з екологічного податку на викиди вуглекислого газу. Тепер їх планують витратити на енергоефективність, зокрема, на пільгові кредити.