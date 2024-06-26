Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
ГоловнаЕкономікаДержава

Данія виділить 4,7 млн євро для відновлення енергооб’єктів у двох областях

Загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів до фонду наразі складає понад 551 мільйон євро. 

Данія виділить 4,7 млн євро для відновлення енергооб’єктів у двох областях
Прапор Данії
Фото: radatv

Фонд підтримки енергетики України отримає 4,7 млн євро від Данії.

Як повідомило Міністерство енергетики, кошти передбачені для відновлення енергооб’єктів у Миколаївській та Харківській областях.

Загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів до фонду наразі складає понад 551 мільйон євро. 

За словами міністра глави Міненерго Германа Галущенка, Данія була першим спонсором фонду підтримки енергетики нашої держави.

За інформацією міністерства, упродовж останніх декількох тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до фонду Німеччина, Австралія, Великобританія і Австрія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies