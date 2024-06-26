Данія виділить 4,7 млн євро для відновлення енергооб’єктів у двох областях

Загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів до фонду наразі складає понад 551 мільйон євро.

Фонд підтримки енергетики України отримає 4,7 млн євро від Данії.

Як повідомило Міністерство енергетики, кошти передбачені для відновлення енергооб’єктів у Миколаївській та Харківській областях.

Загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів до фонду наразі складає понад 551 мільйон євро.

За словами міністра глави Міненерго Германа Галущенка, Данія була першим спонсором фонду підтримки енергетики нашої держави.

За інформацією міністерства, упродовж останніх декількох тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до фонду Німеччина, Австралія, Великобританія і Австрія.